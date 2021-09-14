Тургруппа попала под ледник в Домбае, есть погибший
Сейчас помощи спасателей ожидают ещё пятеро путешественниц.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Одна туристка погибла и ещё две пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров, когда тургруппа фотографировалась у природной достопримечательности.
"В Карачаево-Черкесии в результате обрушения части ледника Алибек в посёлке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы", — сообщили в МЧС.
Как уточняет источник Лайфа, тургруппа из шести женщин не была зарегистрирована.
А 31 августа трое украинских туристов оказались под лавиной на горе Казбек в Северной Осетии. Всем им удалось выжить, лишь одна девушка сломала ногу.
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