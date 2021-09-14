Тургруппа попала под ледник в Домбае, есть погибший

Одна туристка погибла и ещё две пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров, когда тургруппа фотографировалась у природной достопримечательности.

"В Карачаево-Черкесии в результате обрушения части ледника Алибек в посёлке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы", — сообщили в МЧС.

Как уточняет источник Лайфа, тургруппа из шести женщин не была зарегистрирована.