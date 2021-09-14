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Тургруппа попала под ледник в Домбае, есть погибший

Сейчас помощи спасателей ожидают ещё пятеро путешественниц.

14 сентября, 13:11
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Одна туристка погибла и ещё две пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров, когда тургруппа фотографировалась у природной достопримечательности.

"В Карачаево-Черкесии в результате обрушения части ледника Алибек в посёлке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Из них один человек погиб, двое получили травмы", — сообщили в МЧС.

Как уточняет источник Лайфа, тургруппа из шести женщин не была зарегистрирована.

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А 31 августа трое украинских туристов оказались под лавиной на горе Казбек в Северной Осетии. Всем им удалось выжить, лишь одна девушка сломала ногу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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