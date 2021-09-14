Путин: Доходы военных должны регулярно повышаться

Доходы российских военнослужащих должны не снижаться, а регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".

"Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам", — обратился глава государства к министру обороны Сергею Шойгу.

Путин добавил, что работа по повышению доходов военнослужащих "в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике и с инфляцией", будет продолжена и дальше.

Напомним, ранее президент Владимир Путин во время встречи с представителями партии "Единая Россия" предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР глава государства предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Так, средства получат контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии. Путин также заметил, что сумма должна быть едина для всех, вне зависимости от звёзд на погонах.