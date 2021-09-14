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Все паралимпийцы перед встречей с Путиным сдали отрицательные тесты на коронавирус

После прибытия из Токио спортсмены прошли семидневный карантин на спортивной базе "Озеро Круглое" в Дмитровском районе Московской области.

14 сентября, 12:58

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что все победители и призёры Паралимпийских игр перед встречей с президентом России Владимиром Путиным сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча паралимпийцев с Путиным прошла накануне в Кремле. В ходе мероприятия глава государства допустил, что в ближайшее время может уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в своём окружении. Во вторник президент объявил об уходе на самоизоляцию.

"Все российские паралимпийцы, находившиеся на встрече с главой государства, прошли обязательный семидневный карантин в условиях федеральной спортивной базы "Озеро Круглое" сразу после прибытия из Токио. В течение карантина каждый участник встречи был трижды протестирован на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также дважды сдал кровь на наличие антител. В ходе тестирования на коронавирусную инфекцию у паралимпийцев не было выявлено ни одного положительного результата", заявил Рожков.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей команды — рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, выигравшая 96 золотых медалей (всего 207). У ставших вторыми британцев — 41 награда высшей пробы (всего 124). Американцы расположились на третьей строчке — 37 золотых медалей (всего 104).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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