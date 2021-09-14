Шойгу доложил Путину о завершении единовременных выплат военнослужащим
В соответствии с президентским указом денежные средства получили в том числе сотрудники органов внутренних дел и курсанты.
Фото © ТАСС / Ерешко Алексей
Военнослужащие получили единовременные выплаты, которые распорядился осуществить президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями партии "Единая Россия". Об этом в ходе совещания с главой государства рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу.
"В соответствии с указом президента РФ... произведена единовременная денежная выплата 15 тысяч рублей всем военнослужащим Вооружённых сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года", — сказал Шойгу.
Заслушав доклад, Владимир Путин подчеркнул, что необходимо и дальше уделять внимание вопросу выплат, чтобы поднимать доходы российских военнослужащих.
Напомним, во время встречи с представителями партии "Единая Россия" Владимир Путин предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР президент предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов.
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