Шойгу доложил Путину о завершении единовременных выплат военнослужащим

Военнослужащие получили единовременные выплаты, которые распорядился осуществить президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями партии "Единая Россия". Об этом в ходе совещания с главой государства рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента РФ... произведена единовременная денежная выплата 15 тысяч рублей всем военнослужащим Вооружённых сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года", — сказал Шойгу.

Заслушав доклад, Владимир Путин подчеркнул, что необходимо и дальше уделять внимание вопросу выплат, чтобы поднимать доходы российских военнослужащих.