39,3 млн российских пенсионеров уже получили единовременные выплаты в 10 тысяч
Идея выплат была озвучена Владимиром Путиным в ходе встречи с представителями "Единой России" 22 августа, первые начисления граждане начали получать уже 2 сентября.
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Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 39,3 млн российских пенсионеров. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России" заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего же мера поддержки распространяется на 42,8 млн человек.
"Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи", — подчеркнула Голикова.
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. Средства начали поступать гражданам уже 2 сентября. Тогда единовременную выплату получило сразу 30,2 млн российских пенсионеров.
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