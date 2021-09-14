39,3 млн российских пенсионеров уже получили единовременные выплаты в 10 тысяч

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 39,3 млн российских пенсионеров. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России" заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего же мера поддержки распространяется на 42,8 млн человек.