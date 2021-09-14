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Титов предложил привлекать пенсионеров на работу в общепите вместо мигрантов

Сейчас многие из них не идут работать, потому что получать индексированную пенсию выгоднее.

14 сентября, 12:54
<p>Фото © ТАСС / Pavel Golovkin</p>

Фото © ТАСС / Pavel Golovkin

Из-за оттока мигрантов на фоне пандемии коронавируса сфера общепита в России столкнулась с дефицитом кадров. По некоторым оценкам, в российских ресторанах не хватает до 30% персонала. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил решить эту проблему путём привлечения к работе пенсионеров.

"Во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров. Это касается, прежде всего, оттока мигрантов. Кроме того, после изоляции многие люди не вернулись: ушли в другие сектора работать, а кто-то на бирже труда по-прежнему. Проблему можно решить просто: индексировать пенсии для работающих пенсионеров", — сказал Титов в беседе с ТАСС.

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По его словам, сейчас пенсионерам выгоднее получать индексированную пенсию, поэтому они не идут работать. Но если решить этот вопрос и дать людям пенсионного возраста возможность получать дополнительные доходы, кадровая проблема в ресторанной отрасли исчезнет, уверен Титов.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин предложил мобилизовать неработающих пенсионеров для восполнения кадрового недостатка в строительной отрасли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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