Титов предложил привлекать пенсионеров на работу в общепите вместо мигрантов
Сейчас многие из них не идут работать, потому что получать индексированную пенсию выгоднее.
Фото © ТАСС / Pavel Golovkin
Из-за оттока мигрантов на фоне пандемии коронавируса сфера общепита в России столкнулась с дефицитом кадров. По некоторым оценкам, в российских ресторанах не хватает до 30% персонала. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил решить эту проблему путём привлечения к работе пенсионеров.
"Во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров. Это касается, прежде всего, оттока мигрантов. Кроме того, после изоляции многие люди не вернулись: ушли в другие сектора работать, а кто-то на бирже труда по-прежнему. Проблему можно решить просто: индексировать пенсии для работающих пенсионеров", — сказал Титов в беседе с ТАСС.
По его словам, сейчас пенсионерам выгоднее получать индексированную пенсию, поэтому они не идут работать. Но если решить этот вопрос и дать людям пенсионного возраста возможность получать дополнительные доходы, кадровая проблема в ресторанной отрасли исчезнет, уверен Титов.
Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин предложил мобилизовать неработающих пенсионеров для восполнения кадрового недостатка в строительной отрасли.
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