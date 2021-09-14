Титов предложил привлекать пенсионеров на работу в общепите вместо мигрантов

Из-за оттока мигрантов на фоне пандемии коронавируса сфера общепита в России столкнулась с дефицитом кадров. По некоторым оценкам, в российских ресторанах не хватает до 30% персонала. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил решить эту проблему путём привлечения к работе пенсионеров.

"Во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров. Это касается, прежде всего, оттока мигрантов. Кроме того, после изоляции многие люди не вернулись: ушли в другие сектора работать, а кто-то на бирже труда по-прежнему. Проблему можно решить просто: индексировать пенсии для работающих пенсионеров", — сказал Титов в беседе с ТАСС.