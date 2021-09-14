Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия" призвал выстроить в стране целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от их рождения.

"В том числе это нужно будет согласовать с будущим составом парламента. Обычно при решении социальных вопросов разногласий не бывает. Но нам нужно сохранить ядро в парламенте, на которое мы бы могли опираться, принимая решения подобного рода", — отметил глава государства.