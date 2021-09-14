Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Глава государства отметил, что эти меры нужно будет согласовать с будущим составом парламента.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия" призвал выстроить в стране целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от их рождения.
"В том числе это нужно будет согласовать с будущим составом парламента. Обычно при решении социальных вопросов разногласий не бывает. Но нам нужно сохранить ядро в парламенте, на которое мы бы могли опираться, принимая решения подобного рода", — отметил глава государства.
А ранее, выступая на съезде партии "Единая Россия", Владимир Путин назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья, поэтому задача властей — выстроить систему поддержки для этой категории граждан. При этом на совещании по развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ президент назвал недостаточными существующие меры поддержки для семей с детьми.
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