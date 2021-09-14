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Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

Глава государства отметил, что эти меры нужно будет согласовать с будущим составом парламента.

14 сентября, 12:47

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия" призвал выстроить в стране целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от их рождения.

"В том числе это нужно будет согласовать с будущим составом парламента. Обычно при решении социальных вопросов разногласий не бывает. Но нам нужно сохранить ядро в парламенте, на которое мы бы могли опираться, принимая решения подобного рода", отметил глава государства.

Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми

Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми

А ранее, выступая на съезде партии "Единая Россия", Владимир Путин назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья, поэтому задача властей — выстроить систему поддержки для этой категории граждан. При этом на совещании по развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ президент назвал недостаточными существующие меры поддержки для семей с детьми.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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