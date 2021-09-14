НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин рассказал о результатах своего теста на антитела к ковиду

Он выразил надежду, что прививка "Спутником V" сработает и покажет хорошие параметры по защите от вируса.

14 сентября, 12:41
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/66341/photos/66271" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что он сдал тест на антитела к коронавирусной инфекции и результаты показали высокий титр. Он уточнил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых "поздновато ревакцинировался".

"Это естественный эксперимент. Посмотрим, как сработает на практике "Спутник V". Титры у меня высокие. Надеюсь, всё будет так, как и должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от CoViD-19", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Песков ответил на вопрос, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму

Песков ответил на вопрос, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму

Ранее стало известно, что президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин: Доходы военных должны регулярно повышаться

сегодня в 13:05

"Общался очень близко целый день": Путин рассказал о контактах с заражённым ковидом сотрудником

сегодня в 12:53

Памфилова сообщила о "тотальной" системе видеонаблюдения за голосованием на выборах

сегодня в 13:31

10 красоток с Met Gala 2021, которые выглядят голыми, если не приглядеться к их откровенным платьям

сегодня в 13:32
Life

Денис Проценко: Перезагрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров

сегодня в 13:30

Новости партнеров

Layer 1