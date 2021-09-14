Путин рассказал о результатах своего теста на антитела к ковиду

Президент России Владимир Путин сообщил, что он сдал тест на антитела к коронавирусной инфекции и результаты показали высокий титр. Он уточнил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых "поздновато ревакцинировался".

"Это естественный эксперимент. Посмотрим, как сработает на практике "Спутник V". Титры у меня высокие. Надеюсь, всё будет так, как и должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от CoViD-19", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".