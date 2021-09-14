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Экономист оценил возможность введения в России выходных после прививки от ковида

Ранее общественники обеспокоились тем, что у жителей страны нет возможности получить законные отгулы после вакцинации.

14 сентября, 11:44
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Введение оплачиваемых выходных после прививки от ковида возможно, но это снизит производительность учреждений. Такую точку зрения озвучил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Если вы сокращаете долю труда, то есть долю занятых, у вас падает производительность, у вас, естественно, упадёт пропорционально работе за три дня объём созданных товаров и услуг. Если это повлияет действительно на их производительность, здоровье и благополучие, может, и можно пойти на этот шаг", — сказал он "Газете.ru".

Экономист также напомнил, что вакцинация необходима и это может позднее дать позитивный эффект. Однако на данном этапе частному бизнесу придётся, исходя из своих возможностей, самостоятельно решать, давать ли выходные своим сотрудникам после прививки.

В России предложили увеличить отпуск борющимся с ковидом медикам

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Напомним, что общественники предложили давать россиянам три выходных дня после вакцинации. Они отмечают, что невозможность получить законные отгулы для вакцинации и опасение сильного иммунного ответа ставят под угрозу целый пласт трудоспособного населения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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