Экономист оценил возможность введения в России выходных после прививки от ковида

"Если вы сокращаете долю труда, то есть долю занятых, у вас падает производительность, у вас, естественно, упадёт пропорционально работе за три дня объём созданных товаров и услуг. Если это повлияет действительно на их производительность, здоровье и благополучие, может, и можно пойти на этот шаг", — сказал он "Газете.ru".