Диетолог дала совет пациентам с ковидом, у которых пропал аппетит
По словам специалиста, резкое снижение веса при болезни может негативно сказаться на здоровье.
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Нередко у пациентов, которые лечатся от коронавируса, теряется аппетит. Особенно сильно это выражено у тех, кто переносит болезнь в тяжёлой форме. Связано это с тем, что организм бросает все силы на борьбу с инфекцией, в результате чего сил на переваривание пищи просто не остаётся. Для того чтобы человек продолжал получать полезные вещества, несмотря на отсутствие аппетита, можно употреблять специальные смеси, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
"Эти лечебные смеси продаются в аптеках в виде порошка. Их надо разводить, а потом пить. Либо покупать уже в готовом виде, в виде сипинга (высококалорийная питательная смесь. – Прим. Лайфа). Это уже готовая бутылочка, человек просто из неё пьёт", — отметила она в интервью радио Sputnik.
По словам врача, такие смеси содержат белки, жиры и углеводы, компенсируя недостаток всех веществ, которые нужны человеку. Благодаря удобной форме приёма их употребление будет комфортным даже при полном отсутствии аппетита.
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