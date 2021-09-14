Диетолог дала совет пациентам с ковидом, у которых пропал аппетит

Нередко у пациентов, которые лечатся от коронавируса, теряется аппетит. Особенно сильно это выражено у тех, кто переносит болезнь в тяжёлой форме. Связано это с тем, что организм бросает все силы на борьбу с инфекцией, в результате чего сил на переваривание пищи просто не остаётся. Для того чтобы человек продолжал получать полезные вещества, несмотря на отсутствие аппетита, можно употреблять специальные смеси, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.