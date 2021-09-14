Врач объяснила, как спастись при отравлении этиленгликолем

Отравление этиленгликолем, которое рассматривается как основная версия гибели бабушки и внучки в Москве, на первых этапах может выражаться в сонливости и усталости, но через двое-трое суток привести к смерти. Комментируя недавний несчастный случай, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как распознать интоксикацию и что делать в случае сильного отравления.

Она сочла нереалистичным, что количество ядохимиката, который случайно попал на поверхность арбуза во время обработки помещения от паразитов, привело к летальному исходу. Диетолог пояснила, что в этом случае арбуз должен был просто "лежать в луже токсина", перед употреблением его не помыли, а сок, "обильно набежавший из разрезанного арбуза и омывший его корку", выпили и пожилая женщина, и ребёнок. Соломатина заметила, что отравление этиленгликолем блокирует кислород в тканях, в этом случае человеку грозит асфиксия, как при отравлении угарным газом.

По словам врача, первыми симптомами отравления могут быть дискомфорт в животе и тошнота, затем наступают головокружение, слабость, нарушение координации, путаются мысли и речь, появляется головная боль, наступает усталость. Затем начинаются мышечные судороги, тахикардия, аритмия, от недостатка кислорода отключается мозг. В этом случае, по словам Соломатиной, необходимы антидоты.

"Чаще всего внутривенно вводят хлорид кальция. Временным противоядием может послужить порция этанола — небольшое количество крепкого алкоголя. Но этот способ, по понятным причинам, опасен — может применяться только под присмотром врача в ожидании скорой помощи", — заметила она в беседе с РИА ФАН.