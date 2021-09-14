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Инфекционист объяснил, как токсины из арбуза из "Магнита" могли убить москвичку и её внучку

По оценке собеседника Лайфа, микродозы вещества из продукта могли лишь усугубить уже происходившие в их организмах процессы.

14 сентября, 11:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Лайфом объяснил, что вещество от дезинсекции, следы которого были обнаружены в арбузе, не могло само по себе стать причиной смертельного отравления 61-летней москвички и её 15-летней внучки. По его мнению, употребление ягоды могло обернуться трагедий только в одном случае — если в семье накануне произошло массовое заражение бактериальной инфекцией.

"Если мы говорим о ягоде арбузе, которая имеет твёрдую кожуру и перед употреблением зачастую моется. В мякоть арбуза это вещество попадает в минимальных количествах, поэтому говорить об отравлении, которое может причинить летальный исход, говорить неправомерно. Потому что прошла ночь после того, как была проведена дезинфекция", объяснил собеседник Лайфа.

Он напомнил, что один из членов семьи съел только один кусок арбуза, что вряд ли могло привести к сильному отравлению. По мнению инфекциониста, причина отравления может быть в химическом веществе этиленгликоль, который содержится в различной лакокрасочной продукции, строительных материалах, в антифризах, также его используют в химическом производстве. Тимаков полагает, что в данном случае речь шла о семейной кишечной инфекции неизвестной идеологии. По его мнению, микродозы токсинов из арбузов могли усугубить ситуацию, дополнив те бактерии, которые уже были в организме пострадавших.

"Это, скорее всего, какие-то некачественные строительные материалы. Это мог быть обычный сальмонеллёз или листериоз, которые имеют определённый инкубационный период, вялотекущее течение начала болезни, а потом вызывают сильнейшую интоксикацию. Поэтому отрицать факт того, что были изначально инфицированы члены семьи и к ним попали определённые дозы токсина, которые усугубили ситуацию, мы не можем", отметил инфекционист.

Что же касается пострадавших из других квартир, собеседник Лайфа полагает, что в их случае речь скорее идёт о психосоматических причинах, поскольку у них кишечную инфекцию не подтвердили.

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в квартире, где произошла трагедия, пока невозможно жить. Родственников погибших, которые и без того пережили шок, уверяют, что вскоре всё их жильё приведут в порядок. Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, тоже уже была выписана из больницы. Она подписала отказ от госпитализации, как только её состояние удалось немного стабилизировать.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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