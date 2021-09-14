Инфекционист объяснил, как токсины из арбуза из "Магнита" могли убить москвичку и её внучку

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Лайфом объяснил, что вещество от дезинсекции, следы которого были обнаружены в арбузе, не могло само по себе стать причиной смертельного отравления 61-летней москвички и её 15-летней внучки. По его мнению, употребление ягоды могло обернуться трагедий только в одном случае — если в семье накануне произошло массовое заражение бактериальной инфекцией.

"Если мы говорим о ягоде арбузе, которая имеет твёрдую кожуру и перед употреблением зачастую моется. В мякоть арбуза это вещество попадает в минимальных количествах, поэтому говорить об отравлении, которое может причинить летальный исход, говорить неправомерно. Потому что прошла ночь после того, как была проведена дезинфекция", — объяснил собеседник Лайфа.

Он напомнил, что один из членов семьи съел только один кусок арбуза, что вряд ли могло привести к сильному отравлению. По мнению инфекциониста, причина отравления может быть в химическом веществе этиленгликоль, который содержится в различной лакокрасочной продукции, строительных материалах, в антифризах, также его используют в химическом производстве. Тимаков полагает, что в данном случае речь шла о семейной кишечной инфекции неизвестной идеологии. По его мнению, микродозы токсинов из арбузов могли усугубить ситуацию, дополнив те бактерии, которые уже были в организме пострадавших.

"Это, скорее всего, какие-то некачественные строительные материалы. Это мог быть обычный сальмонеллёз или листериоз, которые имеют определённый инкубационный период, вялотекущее течение начала болезни, а потом вызывают сильнейшую интоксикацию. Поэтому отрицать факт того, что были изначально инфицированы члены семьи и к ним попали определённые дозы токсина, которые усугубили ситуацию, мы не можем", — отметил инфекционист.

Что же касается пострадавших из других квартир, собеседник Лайфа полагает, что в их случае речь скорее идёт о психосоматических причинах, поскольку у них кишечную инфекцию не подтвердили.