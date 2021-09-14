Названо число привившихся "Эпиваккороной" россиян

Полный курс вакцинации препаратом "Эпиваккорона" прошло около миллиона россиян. Об этом сообщили в центре "Вектор", который и разработал вакцину.

"В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "Эпиваккорона" легко переносится и безопасна в применении", — говорится в сообщении.