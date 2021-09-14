Названо число привившихся "Эпиваккороной" россиян
Кроме того, центр "Вектор" обещает скорый выпуск в гражданский оборот нового препарата — "Эпиваккороны-Н".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Полный курс вакцинации препаратом "Эпиваккорона" прошло около миллиона россиян. Об этом сообщили в центре "Вектор", который и разработал вакцину.
"В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "Эпиваккорона" легко переносится и безопасна в применении", — говорится в сообщении.
Напомним, "Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после прививки "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо. Кроме того, 26 августа Минздрав зарегистрировал новейшую антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н". Препарат разработан на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в шприц-дозах, он может выйти в гражданский оборот уже в самое ближайшее время.
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