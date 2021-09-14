Суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 млн рублей
Компании должны выплатить 21, 5 и 9 миллионов рублей соответственно.
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Таганский районный суд Москвы признал "Фейсбук" виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 21 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
"Фейсбук Инк." (Facebook lnc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначены наказания в виде административных штрафов, всего по пяти делам, в размере 21 000 000 рублей", — говорится в сообщении.
Также, согласно постановлению мирового судьи, за совершение административных правонарушений компания "Твиттер" оштрафована на пять миллионов рублей, а "Телеграм" — на девять миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.
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