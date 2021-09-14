НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 млн рублей

Компании должны выплатить 21, 5 и 9 миллионов рублей соответственно.

14 сентября, 11:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Таганский районный суд Москвы признал "Фейсбук" виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 21 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

"Фейсбук Инк." (Facebook lnc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначены наказания в виде административных штрафов, всего по пяти делам, в размере 21 000 000 рублей",говорится в сообщении.

Также, согласно постановлению мирового судьи, за совершение административных правонарушений компания "Твиттер" оштрафована на пять миллионов рублей, а "Телеграм" — на девять миллионов рублей.

Twitter, Telegram и Facebook грозит 72 млн рублей штрафов из-за запрещённого контента

Twitter, Telegram и Facebook грозит 72 млн рублей штрафов из-за запрещённого контента

Ранее Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1