На выборах в Норвегии победила партия, выступающая за партнёрство с Россией

По итогам выборов в норвежский парламент победителем оказалась оппозиционная Рабочая партия (Arbeiderpartiet), которая выступает за более активное сотрудничество с Россией. Голосование прошло в понедельник, 13 сентября.

Согласно государственному директорату по выборам, данное объединение набрало 26,4% после подсчёта 100% голосов. При этом консерваторы (партия Høyre) набрали всего 20,5%, и ещё до официального обнародования итогов её глава и премьер Эрна Сульберг признала поражение. Блоку левых и центристов может достаться 100 мест из 169 в парламенте.