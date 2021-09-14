На выборах в Норвегии победила партия, выступающая за партнёрство с Россией
Данное политическое объединение много лет было одной из крупнейших политических сил в стране.
Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре. Фото © Getty Images / Per Ole Hagen
По итогам выборов в норвежский парламент победителем оказалась оппозиционная Рабочая партия (Arbeiderpartiet), которая выступает за более активное сотрудничество с Россией. Голосование прошло в понедельник, 13 сентября.
Согласно государственному директорату по выборам, данное объединение набрало 26,4% после подсчёта 100% голосов. При этом консерваторы (партия Høyre) набрали всего 20,5%, и ещё до официального обнародования итогов её глава и премьер Эрна Сульберг признала поражение. Блоку левых и центристов может достаться 100 мест из 169 в парламенте.
Ранее лидер Рабочей партии, которая много лет считалась одной из крупнейших политических сил в стране, Йонас Гар Стёре заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией. В круг его интересов входят северные регионы и Арктика.
Тем временем в ЦИК РФ опубликовали календарный план, согласно которому с 3 сентября стартовало досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму на избирательных участках за пределами России. Они расположены в 55 странах. Будет работать более 200 наблюдателей. Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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