Украинские радикалы забросали дом Медведчука фаерами и дымовыми шашками
В ОПЗЖ считают, что нападение произошло на фоне призывов политика объединяться для борьбы с действующей властью страны.
Украинские радикалы закидали фаерами и дымовыми шашками дом председателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба политической организации.
Инцидент произошёл накануне. По мнению сторонников Медведчука, вандалы напали на жильё политика после его заявления о том, что, несмотря на уголовное преследование, он продолжит бороться с антироссийской политикой властей за права украинского народа. В своём заявлении политик также призывал украинцев объединяться для борьбы за мир, справедливость и будущее страны. В партии заявили, что хулиганская акция проводилась "под чутким руководством" Службы безопасности Украины.
"Ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут нас запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведём за прекращение их преступного курса, за соблюдение конституции и законов, за превращение Украины в успешное государство", — прокомментировал Медведчук нападение на свой дом.
Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием.
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