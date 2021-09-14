Украинские радикалы забросали дом Медведчука фаерами и дымовыми шашками

Украинские радикалы закидали фаерами и дымовыми шашками дом председателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба политической организации.

Инцидент произошёл накануне. По мнению сторонников Медведчука, вандалы напали на жильё политика после его заявления о том, что, несмотря на уголовное преследование, он продолжит бороться с антироссийской политикой властей за права украинского народа. В своём заявлении политик также призывал украинцев объединяться для борьбы за мир, справедливость и будущее страны. В партии заявили, что хулиганская акция проводилась "под чутким руководством" Службы безопасности Украины.