Диетолог перечислила продукты, потребление которых стоит сократить после 60 лет

Сладости, солёные продукты, красное мясо и белая мука — продукты, которые рекомендовано постепенно убирать из рациона после 60 лет. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала диетолог-эндокринолог Мария Дубская.

"Нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Если раньше вы любили шоколадки, стоит перейти на пастилу. Если раньше любили пирожные, то переходим на мармелад. Также следует сократить количество жиров в употребляемых углеводах. С возрастом нарушается моторика кишечника. Чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта, мы должны употреблять больше клетчатки", — объяснила диетолог.

После 45–50 лет количество калорий должно ежегодно сокращаться на 3%. Нужно постепенно прекращать есть солёные продукты и те, в составе которых находятся простые углеводы.

Также стоит сократить количество красного мяса в рационе — не более двух раз неделю, а после 60 лет — до 100 граммов в день. В идеале надо заметить его на белое мясо. Одновременно с этим Дубская порекомендовала перейти с белой муки на цельнозерновую, отрубную и ржаную, а из кисломолочной продукции употреблять кефир и ряженку, которые нормализуют микрофлору кишечника.