В России появится "зелёный" рейтинг регионов
Соответствующий проект планируют утвердить уже в сентябре, чтобы к концу месяца начать формировать список.
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В России появится рейтинг эффективности мусорной реформы в регионах, в котором оценят работу "мусорных" операторов и местных властей. Составить его Минприроды и РЭО (Российскому экологическому оператору) поручила на заседании Правительственной комиссии по обращению с отходами вице-премьер Виктория Абрамченко.
Речь идёт о "зелёном" рейтинге, который станет показателем экологической ответственности региональных властей и бизнеса. В основу его входит эффективное обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания.
Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что предварительную версию методики рейтинга ещё следует доработать. Проект планируют утвердить уже в сентябре, чтобы к концу месяца начать формировать "зелёный" рейтинг и представить его к концу 2021 года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ситуацию с уборкой улиц и вывозом мусора в Крыму катастрофической. Для контроля за санитарным состоянием территорий глава Крыма лично посетил города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию.
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