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В России появится "зелёный" рейтинг регионов

Соответствующий проект планируют утвердить уже в сентябре, чтобы к концу месяца начать формировать список.

14 сентября, 11:47
<p>Фото © <a href="https://www.mnr.gov.ru/press/media/geologicheskie_pamyatniki_rossii/zapovedniki/zapovednik_basegi/peyzazhi_zapovednika_basegi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Минприр</a><a href="https://www.mnr.gov.ru/press/media/geologicheskie_pamyatniki_rossii/zapovedniki/zapovednik_basegi/peyzazhi_zapovednika_basegi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">оды РФ</a></p>

Фото © Сайт Минприроды РФ

В России появится рейтинг эффективности мусорной реформы в регионах, в котором оценят работу "мусорных" операторов и местных властей. Составить его Минприроды и РЭО (Российскому экологическому оператору) поручила на заседании Правительственной комиссии по обращению с отходами вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идёт о "зелёном" рейтинге, который станет показателем экологической ответственности региональных властей и бизнеса. В основу его входит эффективное обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания.

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что предварительную версию методики рейтинга ещё следует доработать. Проект планируют утвердить уже в сентябре, чтобы к концу месяца начать формировать "зелёный" рейтинг и представить его к концу 2021 года.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ситуацию с уборкой улиц и вывозом мусора в Крыму катастрофической. Для контроля за санитарным состоянием территорий глава Крыма лично посетил города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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