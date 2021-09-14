В России появится "зелёный" рейтинг регионов

В России появится рейтинг эффективности мусорной реформы в регионах, в котором оценят работу "мусорных" операторов и местных властей. Составить его Минприроды и РЭО (Российскому экологическому оператору) поручила на заседании Правительственной комиссии по обращению с отходами вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идёт о "зелёном" рейтинге, который станет показателем экологической ответственности региональных властей и бизнеса. В основу его входит эффективное обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания.

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что предварительную версию методики рейтинга ещё следует доработать. Проект планируют утвердить уже в сентябре, чтобы к концу месяца начать формировать "зелёный" рейтинг и представить его к концу 2021 года.