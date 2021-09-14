В Подмосковье мигрант с ножом угрожал убить подростка за замечание

В Домодедове полицейские задержали мужчину, угрожавшего подростку ножом. Видео © ГУ МВД РФ по Московской области

В подмосковном Домодедове 20-летний уроженец среднеазиатской республики сломал почтовые ящики на улице Рабочей и угрожал ножом 16-летнему подростку в ответ на сделанное замечание. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

"Злоумышленник зашёл в подъезд одного из домов, расположенных на улице Рабочей, сломал почтовые ящики и разбросал письма. В этот момент проходивший мимо 16-летний местный житель увидел произошедшее и сделал ему замечание. В ответ правонарушитель достал нож и пригрозил несовершеннолетнему физической расправой", — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

16-летнему юноше удалось сбежать и вызвать полицию. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого и обнаружили у него нож. Молодого человека заключили под стражу, возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Вандализм".