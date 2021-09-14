В Москве завели дело после нападения на лидера "25/17" Андрея Бледного

В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на одного из основателей группы "25/17" Андрея Позднухова, также известного как рэпер Бледный. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия", — уточнил собеседник агентства.

Стрельба произошла у ресторана на Тверской Заставе. По версии следствия, неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил в сторону Позднухова из предмета, похожего на пистолет. На место происшествия приехали полицейские, но от их помощи рэпер отказался. Также он не обратился в скорую помощь.