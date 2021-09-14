В Москве завели дело после нападения на лидера "25/17" Андрея Бледного
По версии следствия, неизвестный из хулиганских побуждений дважды выстрелил в сторону музыканта.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на одного из основателей группы "25/17" Андрея Позднухова, также известного как рэпер Бледный. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия", — уточнил собеседник агентства.
Стрельба произошла у ресторана на Тверской Заставе. По версии следствия, неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил в сторону Позднухова из предмета, похожего на пистолет. На место происшествия приехали полицейские, но от их помощи рэпер отказался. Также он не обратился в скорую помощь.
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Ранее стало известно, что в Тверской области инспектор ДПС был вынужден применить табельное оружие для остановки автомобиля, за рулём которого находился пьяный водитель.
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