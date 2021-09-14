НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве завели дело после нападения на лидера "25/17" Андрея Бледного

По версии следствия, неизвестный из хулиганских побуждений дважды выстрелил в сторону музыканта.

14 сентября, 08:12
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на одного из основателей группы "25/17" Андрея Позднухова, также известного как рэпер Бледный. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия", — уточнил собеседник агентства.

Стрельба произошла у ресторана на Тверской Заставе. По версии следствия, неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил в сторону Позднухова из предмета, похожего на пистолет. На место происшествия приехали полицейские, но от их помощи рэпер отказался. Также он не обратился в скорую помощь.

"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы

"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы

Ранее стало известно, что в Тверской области инспектор ДПС был вынужден применить табельное оружие для остановки автомобиля, за рулём которого находился пьяный водитель.

В центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного

В центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1