Участники прошлогодних митингов в Белоруссии, которые начались после избрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок, — вандалы. Такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, комментируя интеграционные процессы России и Белоруссии. По его словам, большинство участников протестов были подкуплены.

"Это были чисто вандалы, это было чисто политическое направление", — сказал он, подчеркнув, что при создании Союзного государства с участием России и Белоруссии необходимо учитывать любое "здоровое мнение", направленное на усиление экономики, а "не на развал, разлад, против личности".

Депутат отметил, что с теми, кто пытается разрушить государственный строй, необходимо бороться.

"Подавлять надо то, что направлено против разрушения страны", — заявил он.

Как считает Харитонов, власть не должна давать слабину, а оппозиция, если хочет чего-то добиться, должна идти в парламент, горсовет и доказывать свою точку зрения.

"Помните, когда Китай, оппозиция вышла на площадь Тяньаньмэнь, больше тысячи — может, нельзя так говорить — закатали танками. Потому что понимали, что, если власть даст слабину, затрясёт Китай, а это полтора миллиарда. Поэтому оппозиция, пожалуйста, идите в парламент, идите в горсовет, идите в поселковый совет и доказывайте, что лучше, как лучше экономически делать", — пояснил Харитонов.

По его словам, среди митингующих белорусов было много тех, кто протестовал за деньги.

"Те, кто совершал госпереворот, понимаю, тоже люди, может быть, заблудшие, может, ублажили — не секрет, что подкупали за деньги, чтобы ходили, шумели, перекрывали дороги и так далее", — пояснил депутат.

Он также добавил, что считает необходимым возвратить смертную казнь для преступников. По словам Харитонова, такой меры достойны граждане, совершившие преступления в отношении детей и женщин.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли при помощи водомётов, слезоточивого газа, резиновых пуль. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Страны Запада и США не признали результаты выборов в Белоруссии и требовали освобождения задержанных и арестованных.