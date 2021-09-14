Таджикистан вручил ноту протеста послу США из-за слов Байдена
В своей речи глава Белого дома привёл в пример данную страну, говоря об эвакуации людей на шасси самолётов в Афганистане.
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Министерство иностранных дел Таджикистана вызвало посла США Джона Марка Поммершайма для вручения ему ноты протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании, где была церемония в память о жертвах теракта 11 сентября в Нью-Йорке.
"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента США господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании. В ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнёрства", — говорится на сайте министерства.
В ходе своей речи Байден сказал, что большинство американцев всё равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана. Он припомнил ситуацию, когда отчаявшиеся афганцы начали цепляться за взлетавшие самолёты американских вооружённых сил. И тут же отметил, что если бы США предложили эвакуировать на самолётах C-130 всех желающих из Таджикистана, то "получили бы людей, висящих в нише шасси".
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