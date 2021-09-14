Таджикистан вручил ноту протеста послу США из-за слов Байдена

Министерство иностранных дел Таджикистана вызвало посла США Джона Марка Поммершайма для вручения ему ноты протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании, где была церемония в память о жертвах теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента США господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании. В ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнёрства", — говорится на сайте министерства.