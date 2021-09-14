Путин: Многие решения по развитию страны были инициированы "Единой Россией"

Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. Видео © LIFE

Слаженная работа между парламентом и Правительством РФ должна сохраниться, поскольку от этого зависит конечный результат действий властей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

Он напомнил, что многие решения по развитию страны, инфраструктуры, поддержке бизнеса, укрепления экономики и социальной сферы были инициированы "Единой Россией". Например, предложение о поддержке семей с детьми, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявленные масштабные программы по газификации домов, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.

"Я пригласил представителей "Единой России", чтобы посмотреть, как идёт подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением. В том числе с участием "Единой России". Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда", — отметил глава государства.