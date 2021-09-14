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Путин: Многие решения по развитию страны были инициированы "Единой Россией"

При этом президент призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством.

14 сентября, 12:27

Путин призвал сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. Видео © LIFE

Слаженная работа между парламентом и Правительством РФ должна сохраниться, поскольку от этого зависит конечный результат действий властей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

Он напомнил, что многие решения по развитию страны, инфраструктуры, поддержке бизнеса, укрепления экономики и социальной сферы были инициированы "Единой Россией". Например, предложение о поддержке семей с детьми, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявленные масштабные программы по газификации домов, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.

"Я пригласил представителей "Единой России", чтобы посмотреть, как идёт подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением. В том числе с участием "Единой России". Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда", — отметил глава государства.

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Напомним, ранее "Единая Россия" опубликовала программу для выборов в Госдуму в 2021 году, которую было решено сделать народной. Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Президент РФ Владимир Путин внёс свои предложения в эту программу, которые предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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