Московское "Динамо" не получало каких-либо официальных предложений и не вступало ни с одним клубом в переговоры о возможном переходе 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Об этом "Чемпионату" рассказал гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.

"На данный момент "Динамо" не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу", — заявил Пивоваров.