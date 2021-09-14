"Относимся спокойно": В "Динамо" прокомментировали интерес "Барселоны" к Захаряну
Ранее стало известно, что скауты сине-гранатовых несколько раз воочию наблюдали за игрой талантливого хавбека.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" не получало каких-либо официальных предложений и не вступало ни с одним клубом в переговоры о возможном переходе 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Об этом "Чемпионату" рассказал гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.
"На данный момент "Динамо" не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу", — заявил Пивоваров.
Ранее стало известно, что одним из главных талантов российского футбола — 18-летним Арсеном Захаряном — заинтересовалась "Барселона". Как сообщил журналист Нобель Арустамян, скауты сине-гранатовых несколько раз прилетали в Москву, чтобы воочию понаблюдать за игрой хавбека.
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