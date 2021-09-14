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Капитан "Динамо" Шипачёв стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

Он побил рекорд Сергея Мозякина, сделав 510-ю результативную передачу.

14 сентября, 12:05
<p>Фото © ХК "Динамо"</p>

Фото © ХК "Динамо"

Капитан московского "Динамо" Вадим Шипачёв побил рекорд КХЛ по количеству результативных передач. Нападающий улучшил достижение Сергея Мозякина, который летом завершил спортивную карьеру.

Во вторник Шипачёв дважды ассистировал партнёрам в выездном матче регулярного чемпионата против владивостокского "Адмирала". Теперь в его активе стало 510 передач, рекорд Мозякина составлял 509 пасов.

Кроме того, что в матче с "Адмиралом" Шипачёв сделал две передачи, он стал и автором заброшенной шайбы. Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене" во Владивостоке, завершилась со счётом 5:3 в пользу "Динамо". В составе бело-голубых также отличились Дмитрий Рашевский (дважды), Станислав Галиев и Николай Чебыкин. У хозяев дубль оформил Марк Верба, один гол забил Вячеслав Ушенин.

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Для "Динамо" победа стала пятой подряд на старте сезона в КХЛ. Ранее команда Алексея Кудашова одолела минское "Динамо" (4:1), новосибирскую "Сибирь" (4:0), омский "Авангард" (5:2) и хабаровский "Амур" (6:2). "Адмирал" потерпел шестое поражение кряду.

Динамовцы набрали десять очков, упрочив лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Адмирал" с тремя баллами идёт на десятой позиции на Востоке.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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