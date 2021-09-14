Капитан "Динамо" Шипачёв стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

Во вторник Шипачёв дважды ассистировал партнёрам в выездном матче регулярного чемпионата против владивостокского "Адмирала". Теперь в его активе стало 510 передач, рекорд Мозякина составлял 509 пасов.

Кроме того, что в матче с "Адмиралом" Шипачёв сделал две передачи, он стал и автором заброшенной шайбы. Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене" во Владивостоке, завершилась со счётом 5:3 в пользу "Динамо". В составе бело-голубых также отличились Дмитрий Рашевский (дважды), Станислав Галиев и Николай Чебыкин. У хозяев дубль оформил Марк Верба, один гол забил Вячеслав Ушенин.