От москвичей поступило 2,3 млн заявок на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Отдать свой голос они смогут в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

От жителей Москвы поступило более 2,3 миллиона заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму с 17 по 19 сентября. На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что все заявления проходят обязательную проверку.

"Среди них как уникальные заявления, так и поданные повторно. Сейчас все они проходят обязательную проверку — каждый зарегистрированный на онлайн-голосование сможет отдать свой голос только один раз", — говорится в сообщении.

Проверить статус своей заявки можно будет в личном кабинете на mos.ru, также участникам онлайн-голосования будет направлено СМС или письмо на электронную почту. Всех москвичей, решивших выбирать дистанционно, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Отдать голос онлайн можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала и нажать на кнопку "Проголосовать".