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Дочь задержанного в Праге россиянина оценила вероятность экстрадиции отца на Украину

По её словам, Александр содержится в удовлетворительных условиях, обеспечен питанием и ни на что не жалуется.

14 сентября, 12:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BVT-yHvFk_Z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">franchettialeksandr</a></p>

Фото © Instagram / franchettialeksandr

Задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти не будут экстрадировать на Украину по запросу Киева. Об этом в беседе с телеканалом RT сообщила его дочь Диа Франчетти.

"На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет", — рассказала Диа.

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По словам собеседницы телеканала, условия содержания её отца можно назвать удовлетворительными. Мужчину хорошо кормят и при необходимости готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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