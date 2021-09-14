Дочь задержанного в Праге россиянина оценила вероятность экстрадиции отца на Украину
По её словам, Александр содержится в удовлетворительных условиях, обеспечен питанием и ни на что не жалуется.
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Задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти не будут экстрадировать на Украину по запросу Киева. Об этом в беседе с телеканалом RT сообщила его дочь Диа Франчетти.
"На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет", — рассказала Диа.
По словам собеседницы телеканала, условия содержания её отца можно назвать удовлетворительными. Мужчину хорошо кормят и при необходимости готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним, россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста.
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