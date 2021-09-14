Дочь задержанного в Праге россиянина оценила вероятность экстрадиции отца на Украину

Задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти не будут экстрадировать на Украину по запросу Киева. Об этом в беседе с телеканалом RT сообщила его дочь Диа Франчетти.

"На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет", — рассказала Диа.