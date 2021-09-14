Русская рулетка : Почему Чехия накануне российских выборов в парламент превращается в типичное государство-террориста Арест активиста "Русской весны" в Чехии ещё больше испортит отношения Москвы и Праги. А тем, кто в прошлом имел украинское гражданство и участвовал в политических акциях, опасно покидать Россию. 13 сентября, 21:40 Фото © Instagram/franchettialeksandr

Активист "Крымской весны" Александр Франчетти, выступивший в 2014 году за присоединение полуострова Крым к России, 12 сентября был задержан в Праге. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов. В дипломатической миссии России в Чехии заявили, что к задержанному направился сотрудник российского консульства. Пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин заявил, что "российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного".

Полное имя задержанного — Александр Станиславович Франчетти. Согласно информации из открытых источников, он родился в 1973 году в Воронеже, с конца 1990-х проживает на территории Чешской Республики в Праге, где работает фитнес-тренером и имеет вид на жительство. В Севастополе в 2014 году у него была девушка, и, когда начались события, связанные с самоопределением крымчан, он поехал на полуостров. Там же началась его достаточно короткая политическая карьера, которая и стала причиной ареста.

В 2014 году принял активное участие в событиях "Крымской весны", вступив в группу "Самооборона Севастополя", а после собрав свою — "Северный ветер". В задачу групп входила защита Крымского полуострова от возможных диверсий со стороны Украины, а также, по словам самого Франчетти, проверка паспортного контроля. В интервью польскому радио он сообщал, что в Севастополь приехал 25 февраля, за несколько дней до того, как Верховный совет Крыма поднял российский флаг.

— Мы должны были не пустить диверсантов в Севастополь, а такая угроза реально была, — говорил Франчетти. — За месяц мы обнаружили почти тонну взрывчатки и смогли задержать людей, готовивших теракты.

Фрагмент из видео YouTube / Владимир Лысенко

В сентябре 2014-го он баллотировался в депутаты районного совета в Севастополе, однако потерпел неудачу, набрав около 1% голосов избирателей. После этого некоторое время проработал в Крыму помощником депутата законодательного собрания от партии "Единая Россия" Ольги Хомяковой, но эту должность занимал недолго и вскоре покинул место работы из-за личного конфликта.

Фото © Instagram/franchettialeksandr

За свою деятельность был награждён медалью "За возвращение Крыма", а также регулярно давал интервью крымским журналистам, рассказывая о своей деятельности.

Как полагает крымский политолог Сергей Веселовский, в нынешней ситуации ни один гражданин России, проживающий в Крыму либо участвовавший в событиях "Русской весны" 2014 года, не может чувствовать себя спокойно за границей, особенно в странах, которые подписали с Украиной договор о выдаче преступников.

— Поехать в Чехию — страну, которую наш МИД назвал недружественной наряду с США, не думая о последствиях, в некоторой степени безответственно. Я могу понять человека, у которого там работа, семья, вид на жительство. Но мы расслабились, любого из нас, участников тех событий, могут спокойно схватить в Болгарии или Чехии и выдать на расправу Украине. При этом сделают они это абсолютно законно, соблюдая процедуры права, и никто из этих стран даже не задастся вопросом, что они депортируют безоружного парня, который, наоборот, боролся с терроризмом и не дал пролить кровь, — отметил эксперт.

Сама ситуация с Франчетти может стать очень нехорошим знаком и опасным прецедентом, так как сторонники Украины подходят к этому вопросу крайне формально, полагает юрист Илья Ремесло.

— Украина же обвиняет всех, кто был в Крыму, регулярно вносит их в списки с пометкой "террорист", так что выезд за пределы России представляет определённую опасность для всех, кто участвовал в этом конфликте. Впрочем, в случае, если сумеют доказать, что дело чисто политическое, что никого этот человек не убивал, не участвовал в насильственных действиях, то выдать его будет затруднительно. В этом случае всё может сложиться благоприятно, — подчеркнул юрист.

Франчетти не является ни офицером Вооружённых сил России, ни чиновником, ни каким-то секретоносителем, который мог бы выдать некие важные для страны сведения, отметил политолог Александр Роджерс.

Фото © Instagram/franchettialeksandr

— Безусловно, наше консульство предоставит помощь и дипломатическое сопровождение, что и происходит. Вопрос в другом — получается, что каждый гражданин, находящийся в украинском списке "Миротворец", не может находиться в безопасности за пределами нашей страны. А Чехия демонстрирует вопиющую русофобию, МИД России заявил об этом ещё весной, — сказал Роджерс.

При этом ситуация с Александром Франчетти не единичная. Уже были скандалы, когда даже не с территории третьих стран, а из России депортировали на Украину пророссийских активистов, например из непризнанных республик Донбасса, у которых закончились формальные сроки пребывания в стране. Как полагает доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян, в подобных условиях ждать, что страны Европы будут смотреть на вопрос иначе, — абсурд.

Сергей Веселовский полагает, что украинский опыт можно использовать абсолютно симметрично, заваливая Интерпол нашими требованиями. При этом начинать нужно было несколько лет назад, когда Украина стала активно вести террористическую деятельность, взрывая командиров ополчения и пытаясь прорваться диверсионными группами в Крым.

— Всех, кто пришёл с оружием в руках, — объявлять террористами. Списки найти не проблема, на Украине их за копейки продадут, и записывать в террористы всех — от рядовых до командного состава, и заваливать Интерпол нашими списками. Сейчас же получается странная ситуация: человек воевал в АТО, вернулся домой, работы нет — и он уже поехал "заробитчанином" на Южный берег Крыма или в Подмосковье, — отметил Веселовский.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В целом же Европа ведёт себя весьма непоследовательно в отношении конфликта на Украине: одно время в странах Евросоюза официально были представительства ЛНР И ДНР, потом их прикрыли из-за протестов с Украины, отметил политолог Дмитрий Родионов.

— Я думаю, что они всё-таки не настолько безумные, чтобы так вот выдавать нашего гражданина Украине. Это будет действительно красная черта, переступив которую, они очень сильно поссорятся с Москвой. В конце концов зима близко, а украинский газопровод работает на износ. Поэтому мне кажется, что просто будет большой скандал, этого активиста пожурят, а дело замнут, — считает эксперт.

Родионов добавил, что в вопросе защиты собственных граждан любопытен пример США. Если американца одна страна хочет передать другой, то для его спасения США могут устроить и локальную войсковую операцию с вводом спецназа на территорию иностранного государства. Когда страна может привести такой аргумент во внешней политике, с ней предпочитают не связываться.

Стоит учесть, что события разворачиваются накануне важных для России выборов в парламент. Поэтому операцию можно расценить как одну из диверсий перед важным выбором. Это делается для того, чтобы сформировать у граждан России недоверие к собственному правительству и омрачить и без того непростую внешнеполитическую ситуацию, считает политолог и профессор МГУ Андрей Манойло. Похоже, что выезд из страны для крымчан, в прошлом имевших украинское гражданство, теперь грозит стать русской рулеткой.

— Этот человек стал удобным объектом для того, чтобы провернуть подобную комбинацию. Если рассматривать эту ситуацию в геополитическом разрезе, то всё выглядит как типичная провокация. Задержание может быть связано с двумя моментами: асимметричный ответ на то, что мы сделали с Джоном Салливаном, которого вчера вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста за вмешательство в наши выборы. Ещё один вариант — создать неприятный информационный повод для руководства России, которое сейчас сфокусировано на проведении выборов, а тут мелкий укол. Пока не известно, был ли он жителем Крыма до событий 2014 года и имел ли украинское гражданство. Экс-граждан Украины могут начать задерживать массово как людей, поддерживающих оккупацию полуострова, по ордерам, которые будет штамповать Киев, — сказал Андрей Манойло.

По словам профессора МГУ, это было бы удобно сделать именно в Чехии, поскольку страна ведёт себя агрессивно по отношению к России. В то же время Прага представляет собой хаб, где сосредоточены все разведки мира, республика располагает удобной логистикой и находится в центре Европы. "На такие авантюры согласно руководство далеко не всех стран, ведь это означает, что страна подставляется. Поскольку расплата наступит обязательно. На такое способны либо очень маленькие страны, либо очень зависимые. Прага сейчас демонстрирует устойчивый паттерн подобного поведения, к сожалению", — отметил он. То же самое могут сделать балтийские страны-лимитрофы. Страны покрупнее, вроде Австрии, никогда на это не пойдут.