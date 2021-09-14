Аналитик назвал рекордную стоимость газа в Европе нездоровым ажиотажем

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT резкий рост цен на газ в Европе. По данным торгов на бирже ICE, стоимость на топливо пробила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

"Есть опасения, что в подземных хранилищах мало газа — соответственно, зимой его может не хватать. Из-за этого трейдеры накручивают цену на биржевых площадках. Но при этом понятно, что зима может быть тёплой и большое количество газа в хранилищах просто может не понадобиться", — подчеркнул аналитик.

Сергей Правосудов назвал ситуацию "нездоровым ажиотажем" и отметил, что такое положение уже привело к сокращению потребления газа. "Раскручивание" закончится только после сигналов об увеличении поставок голубого топлива на рынок или новостей о тёплом зимнем периоде. По мнению экономиста, трейдеры начнут играть на понижение, если, например, "Газпром" оповестит о достаточном количестве газа в своих подземных хранилищах и увеличит поставки. Возможно, сыграет роль новость об открытии "Северного потока – 2" или сообщение синоптиков об аномально тёплой зиме.