Автоюрист рассказал о последствиях отмены обязательного техосмотра

Автоюрист и эксперт по ДТП Александр Мельцев поддерживает законопроект об отмене обязательного техосмотра. Он считает, что автомобилей с критическими неисправностями в России очень мало и эта мера контроля неактуальна.

"Отмена техосмотра, я думаю, ни к чему ужасному не приведёт. Мы видим, что по улицам ездят неплохие транспортные средства. А те нерадивые автовладельцы, чьи автомобили дымят и загрязняют окружающую среду, так они и раньше были, при обязательном техосмотре. Но их количество настолько минимально, что незаметно", — сказал Мельцев в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, если автовладелец следит за своим транспортом, то он и после отмены обязательного техосмотра будет это делать, а безответственные водители как ездили на неисправных машинах по российским дорогам, так и будут ездить. При этом автоюрист отметил, что многих граждан введение закона обрадует, так как поможет сохранить деньги и время, а вот автосервисы потеряют часть прибыли.