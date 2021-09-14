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Автоюрист рассказал о последствиях отмены обязательного техосмотра

Он отметил, что водителей нововведение обрадует, так как поможет сохранить деньги и время.

14 сентября, 11:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Автоюрист и эксперт по ДТП Александр Мельцев поддерживает законопроект об отмене обязательного техосмотра. Он считает, что автомобилей с критическими неисправностями в России очень мало и эта мера контроля неактуальна.

"Отмена техосмотра, я думаю, ни к чему ужасному не приведёт. Мы видим, что по улицам ездят неплохие транспортные средства. А те нерадивые автовладельцы, чьи автомобили дымят и загрязняют окружающую среду, так они и раньше были, при обязательном техосмотре. Но их количество настолько минимально, что незаметно", — сказал Мельцев в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, если автовладелец следит за своим транспортом, то он и после отмены обязательного техосмотра будет это делать, а безответственные водители как ездили на неисправных машинах по российским дорогам, так и будут ездить. При этом автоюрист отметил, что многих граждан введение закона обрадует, так как поможет сохранить деньги и время, а вот автосервисы потеряют часть прибыли.

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Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра. Предполагается, что процедура останется обязательной для коммерческого автотранспорта.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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