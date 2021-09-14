Полузащитник "Зенита" Барриос сыграет против "Челси" в Лиге чемпионов
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Фото © ТАСС / Ковалев Пётр
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сможет помочь своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси". Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе клуба.
"Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошёл границу, он будет готовиться к игре вместе с командой", — заявил собеседник издания.
Напомним, что встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом" состоится в Лондоне 14 сентября. Начало матча — в 21:45 (мск).
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