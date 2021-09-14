Полузащитник "Зенита" Барриос сыграет против "Челси" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сможет помочь своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси". Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе клуба.

"Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошёл границу, он будет готовиться к игре вместе с командой", — заявил собеседник издания.