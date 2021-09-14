Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько человек в его близком окружении заразились ковидом. По словам главы государства, один из них поздно ревакцинировался.

"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. Один из сотрудников — человек, который со мной работает в непосредственной близости. У него титры упали, но ревакцинировался поздновато и через три дня заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Путин отметил, что это станет естественным экспериментом на предмет, как сработает на практике вакцина "Спутник V". Титры антител у главы государства высокие. Он надеется, что всё будет так, как и должно быть, и вакцина "реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида".