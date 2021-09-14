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"Общался очень близко целый день": Путин рассказал о контактах с заражённым ковидом сотрудником

Из-за необходимости уйти на самоизоляцию главе государства пришлось отложить поездку в Таджикистан.

14 сентября, 12:53
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько человек в его близком окружении заразились ковидом. По словам главы государства, один из них поздно ревакцинировался.

"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. Один из сотрудников — человек, который со мной работает в непосредственной близости. У него титры упали, но ревакцинировался поздновато и через три дня заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Путин отметил, что это станет естественным экспериментом на предмет, как сработает на практике вакцина "Спутник V". Титры антител у главы государства высокие. Он надеется, что всё будет так, как и должно быть, и вакцина "реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида".

Путин рассказал о результатах своего теста на антитела к ковиду

Путин рассказал о результатах своего теста на антитела к ковиду

Ранее стало известно, что президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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