"Общался очень близко целый день": Путин рассказал о контактах с заражённым ковидом сотрудником
Из-за необходимости уйти на самоизоляцию главе государства пришлось отложить поездку в Таджикистан.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько человек в его близком окружении заразились ковидом. По словам главы государства, один из них поздно ревакцинировался.
"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. Один из сотрудников — человек, который со мной работает в непосредственной близости. У него титры упали, но ревакцинировался поздновато и через три дня заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день", — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".
Путин отметил, что это станет естественным экспериментом на предмет, как сработает на практике вакцина "Спутник V". Титры антител у главы государства высокие. Он надеется, что всё будет так, как и должно быть, и вакцина "реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида".
Ранее стало известно, что президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.
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