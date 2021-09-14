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Голикова: Выплату в 10 тысяч рублей на подготовку к школе получили 20,6 млн россиян

Деньги выплачиваются с 2 августа. На данный момент выдано единовременных пособий на общую сумму в 206 миллиардов рублей.

14 сентября, 12:49

Фото © Pexels

Более 20 миллионов россиян получили единовременную выплату родителям школьников в размере десяти тысяч рублей. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Для того чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. У нас таких детей в стране 20,7 миллиона человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 миллиона детей на общую сумму 206 миллиардов рублей", — отметила она.

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Напомним, что впервые идея дополнительных выплат к школе была озвучена президентом Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию, а уже 2 июля глава государства подписал соответствующий указ.

Обратиться за выплатой можно с 15 июля и до конца октября через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на "Госуслугах", не придётся самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.

Единовременную выплату смогли получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также за выплатой могли обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет.

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А ранее в Госдуме предложили увеличить сумму материнского капитала за рождение второго ребёнка, выплачивая почти столько же, сколько за появление на свет первенца, — около 484 тысяч рублей до индексации в 2022 году. На данный момент за второго ребёнка семьи получают порядка 155 тысяч рублей в том случае, если им уже перечислялась выплата за первого.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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