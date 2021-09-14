Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян

Приблизительно 212 тысяч граждан РФ уже прошли углублённую диспансеризацию, большинство из них перенесли ковид и имеют хронические заболевания. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Всего за период с 1 июля пока прошло углублённую диспансеризацию небольшое количество граждан — это порядка 212 тыс. человек. Но из числа прошедших углублённую диспансеризацию 84% переболели ковидом и имеют два и более хронических заболевания", — сказала она.

Голикова уточнила, что по итогам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.