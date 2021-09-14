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Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян

По итогам анализов более половины из них подлежат диспансерному наблюдению.

14 сентября, 13:04
<p>Фото © Официальный сайт Правительства России</p>

Фото © Официальный сайт Правительства России

Приблизительно 212 тысяч граждан РФ уже прошли углублённую диспансеризацию, большинство из них перенесли ковид и имеют хронические заболевания. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Всего за период с 1 июля пока прошло углублённую диспансеризацию небольшое количество граждан — это порядка 212 тыс. человек. Но из числа прошедших углублённую диспансеризацию 84% переболели ковидом и имеют два и более хронических заболевания", — сказала она.

Голикова уточнила, что по итогам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.

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Напомним, программа диспансеризации стартовала в России с 1 июля. А до этого глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян. Премьер-министр потребовал организовать процесс максимально качественно и доступно. Он призвал разъяснить пациентам, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.

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Стало известно, как россияне относятся к диспансеризации

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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