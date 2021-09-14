Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян
По итогам анализов более половины из них подлежат диспансерному наблюдению.
Фото © Официальный сайт Правительства России
Приблизительно 212 тысяч граждан РФ уже прошли углублённую диспансеризацию, большинство из них перенесли ковид и имеют хронические заболевания. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".
"Всего за период с 1 июля пока прошло углублённую диспансеризацию небольшое количество граждан — это порядка 212 тыс. человек. Но из числа прошедших углублённую диспансеризацию 84% переболели ковидом и имеют два и более хронических заболевания", — сказала она.
Голикова уточнила, что по итогам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.
Напомним, программа диспансеризации стартовала в России с 1 июля. А до этого глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян. Премьер-министр потребовал организовать процесс максимально качественно и доступно. Он призвал разъяснить пациентам, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.
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