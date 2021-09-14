Памфилова: ЦИК создала равные возможности для кандидатов по ведению избирательной кампании
Комиссия предоставила рекомендации по общению с избирателями в условиях борьбы с ковидом.
Памфилова: В пандемию созданы равные возможности по ведению избирательной кампании. Видео © LIFE
На фоне пандемии коронавируса избирательная кампания по выборам в Госдуму проходит в равных условиях для кандидатов. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".
"Если говорить о специфике пандемии, то мы постарались помочь нашим кандидатам. Во всех регионах по нашим рекомендациям были созданы равные возможности по ведению избирательной кампании в этот период", — раскрыла глава ЦИК.
По словам Памфиловой, для партий и кандидатов были выделены места, где соблюдались меры санитарной безопасности. Также им предоставили рекомендации о бесконтактном формате общения с избирателями.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.
Фото © LIFE