Памфилова: ЦИК создала равные возможности для кандидатов по ведению избирательной кампании

Комиссия предоставила рекомендации по общению с избирателями в условиях борьбы с ковидом.

Памфилова: В пандемию созданы равные возможности по ведению избирательной кампании. Видео © LIFE

На фоне пандемии коронавируса избирательная кампания по выборам в Госдуму проходит в равных условиях для кандидатов. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".

"Если говорить о специфике пандемии, то мы постарались помочь нашим кандидатам. Во всех регионах по нашим рекомендациям были созданы равные возможности по ведению избирательной кампании в этот период", — раскрыла глава ЦИК.