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Мигранты покинули общежитие в Подмосковье, двух постояльцев которого обвинили в убийстве

Ранее расселить здание потребовали встревоженные жители посёлка, где произошло преступление.

14 сентября, 13:17
<p>Фото © Администрация Сергиево-Посадского городского округа</p>

Фото © Администрация Сергиево-Посадского городского округа

Мигранты, проживавшие в подмосковном посёлке Бужаниново, где накануне произошло убийство 67-летней пенсионерки, покинули общежитие по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Последних жителей здания, которое впоследствии будет закрыто, забрал автобус.

"Последние мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново", — сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Воробьёв потребовал закрыть общежитие, двух мигрантов из которого обвинили в убийстве пенсионерки

Воробьёв потребовал закрыть общежитие, двух мигрантов из которого обвинили в убийстве пенсионерки

Как сообщал Лайф, двух мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки, задержали накануне. Встревоженные жители посёлка организовали сход, потребовав расселить общежитие, в котором жили обвиняемые в страшном преступлении мигранты. Сегодня подозреваемым предъявили обвинения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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