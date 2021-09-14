Мигранты покинули общежитие в Подмосковье, двух постояльцев которого обвинили в убийстве

Мигранты, проживавшие в подмосковном посёлке Бужаниново, где накануне произошло убийство 67-летней пенсионерки, покинули общежитие по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Последних жителей здания, которое впоследствии будет закрыто, забрал автобус.

Воробьёв потребовал закрыть общежитие, двух мигрантов из которого обвинили в убийстве пенсионерки

Как сообщал Лайф, двух мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки, задержали накануне. Встревоженные жители посёлка организовали сход, потребовав расселить общежитие, в котором жили обвиняемые в страшном преступлении мигранты. Сегодня подозреваемым предъявили обвинения.