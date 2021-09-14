Мигранты покинули общежитие в Подмосковье, двух постояльцев которого обвинили в убийстве
Ранее расселить здание потребовали встревоженные жители посёлка, где произошло преступление.
Фото © Администрация Сергиево-Посадского городского округа
Мигранты, проживавшие в подмосковном посёлке Бужаниново, где накануне произошло убийство 67-летней пенсионерки, покинули общежитие по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Последних жителей здания, которое впоследствии будет закрыто, забрал автобус.
"Последние мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново", — сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Как сообщал Лайф, двух мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки, задержали накануне. Встревоженные жители посёлка организовали сход, потребовав расселить общежитие, в котором жили обвиняемые в страшном преступлении мигранты. Сегодня подозреваемым предъявили обвинения.
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