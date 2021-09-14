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"Внимание на детали": Главный тренер "Спартака" рассказал, как добиться победы над "Легией" в Лиге Европы

Встреча состоится в среду, 15 сентября, на стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

14 сентября, 14:09
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что его команда сможет добиться победы в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, если футболисты будут внимательны к деталям. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Матч состоится в среду, 15 сентября, на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

"Завтра мы должны быть очень сконцентрированными и умными, чтобы понимать, что происходит на поле. Надо обращать внимание на детали, которые помогут нам добиться победы. Какая команда будет больше уделять внимания деталям, та и победит", — отметил Витория.

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Помимо "Легии" красно-белым на групповом этапе предстоит сыграть в группе С с итальянским "Наполи" и английским "Лестером". Для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо занять место не ниже второго. Команда, которая станет третьей, продолжит борьбу в Лиге конференций.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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