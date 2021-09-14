Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что его команда сможет добиться победы в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, если футболисты будут внимательны к деталям. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Матч состоится в среду, 15 сентября, на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

"Завтра мы должны быть очень сконцентрированными и умными, чтобы понимать, что происходит на поле. Надо обращать внимание на детали, которые помогут нам добиться победы. Какая команда будет больше уделять внимания деталям, та и победит", — отметил Витория.