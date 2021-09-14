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Легенда: Роналду забил первый гол группового этапа нового сезона Лиги чемпионов

В минувшие выходные он забил первые два мяча после своего возвращения в МЮ.

14 сентября, 17:04
<p>Фото © Twitter / Manchester United</p>

Фото © Twitter / Manchester United

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал автором первого гола группового этапа нового сезона Лиги чемпионов.

Форвард МЮ замкнул великолепную подачу с левого фланга и открыл счёт в гостевом матче против "Янг Бойз" на 14-й минуте игры.

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Добавим, что для Роналду это 135-й гол в Лиге чемпионов за всю историю выступлений. До этого он уже успел отметиться дублем за МЮ в матче АПЛ против "Ньюкасла".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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