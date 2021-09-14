Форвард МЮ замкнул великолепную подачу с левого фланга и открыл счёт в гостевом матче против "Янг Бойз" на 14-й минуте игры.

Проигрывать нельзя: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" начинают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Добавим, что для Роналду это 135-й гол в Лиге чемпионов за всю историю выступлений. До этого он уже успел отметиться дублем за МЮ в матче АПЛ против "Ньюкасла".