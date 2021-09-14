Легенда: Роналду забил первый гол группового этапа нового сезона Лиги чемпионов
В минувшие выходные он забил первые два мяча после своего возвращения в МЮ.
Фото © Twitter / Manchester United
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал автором первого гола группового этапа нового сезона Лиги чемпионов.
Форвард МЮ замкнул великолепную подачу с левого фланга и открыл счёт в гостевом матче против "Янг Бойз" на 14-й минуте игры.
Добавим, что для Роналду это 135-й гол в Лиге чемпионов за всю историю выступлений. До этого он уже успел отметиться дублем за МЮ в матче АПЛ против "Ньюкасла".
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