Встречу "Локомотива" и "Марселя" в Лиге Европы смогут вживую увидеть до 8 тысяч человек

Матч Лиги Европы между столичным "Локомотивом" и французским клубом "Олимпик Марсель" вживую смогут увидеть до восьми тысяч зрителей, хотя ранее сообщалось о допуске лишь трёх тысяч. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников.

"Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК "Локомотив" по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА "Локомотив — "Олимпик", который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что увеличить допустимое число болельщиков на трибунах на матч Лиги Европы против "Легии" разрешили и "Спартаку".