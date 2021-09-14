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Встречу "Локомотива" и "Марселя" в Лиге Европы смогут вживую увидеть до 8 тысяч человек

Ранее стало известно, что увеличить допустимую квоту болельщиков на матч еврокубка разрешили и "Спартаку".

14 сентября, 16:00
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Матч Лиги Европы между столичным "Локомотивом" и французским клубом "Олимпик Марсель" вживую смогут увидеть до восьми тысяч зрителей, хотя ранее сообщалось о допуске лишь трёх тысяч. Об этом информирует пресс-служба железнодорожников.

"Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК "Локомотив" по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА "Локомотив — "Олимпик", который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что увеличить допустимое число болельщиков на трибунах на матч Лиги Европы против "Легии" разрешили и "Спартаку".

Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

Добавим, что встреча "Локомотив" — "Марсель" пройдёт на столичном стадионе "РЖД-арена" 16 сентября. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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