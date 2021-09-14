Роналду не спас: "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" в первом туре Лиги чемпионов

В параллельном матче "Севилья" завершила встречу с "Зальцбургом" со счётом 1:1.

Английский "Манчестер Юнайтед" уступил швейцарскому клубу "Янг Бойз" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На гол Криштиану Роналду в начале первого тайма хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Нгамалё и Сибачо. При этом в середине первой половины встречи МЮ остался в меньшинстве после удаления Эрона Уан-Биссаки.