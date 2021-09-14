Роналду не спас: "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" в первом туре Лиги чемпионов
В параллельном матче "Севилья" завершила встречу с "Зальцбургом" со счётом 1:1.
Фото © Twitter / Manchester United
Английский "Манчестер Юнайтед" уступил швейцарскому клубу "Янг Бойз" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
На гол Криштиану Роналду в начале первого тайма хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Нгамалё и Сибачо. При этом в середине первой половины встречи МЮ остался в меньшинстве после удаления Эрона Уан-Биссаки.
В параллельном матче "Севилья" и "Зальцбург" разошлись миром — 1:1. Запомнилась игра сразу четырьмя пенальти, которые по ходу первого тайма поставил белорусский арбитр Алексей Кубальков. Авторами голов стали Иван Ракитич у "Севильи" и Лука Сучич у "Зальцбурга".
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