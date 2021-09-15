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Сборная России по волейболу проиграла Польше и вылетела с чемпионата Европы

Подопечные Туомаса Саммелвуо не смогли взять у хозяев турнира ни одного сета.

14 сентября, 22:19
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Польши в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) в пользу поляков.

Игра проходила в польском городе Гданьске. Лучшим у россиян по набранным очкам стал Егор Клюка (14). В полуфинале соперником хозяев турнира станет победитель встречи между Словенией и Чехией.

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Напомним, что в 1/8 финала Россия оказалась сильнее Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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