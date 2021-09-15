Причастные к смерти Флойда полицейские не признали в суде вину в нарушении его прав

Четверо бывших полицейских города Миннеаполис (штат Миннесота) не признали в суде свою вину в нарушении конституционных прав погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет портал Star Tribune.

Как уточняется, Джей-Александер Кьюн и Ту Тао обвиняются в том, что они нарушили права Флойда, не вмешавшись в неправомерную ситуацию. Кроме того, Кьюн, Ту Тао, Томас Лейн и Дерек Шовин, ранее признанный виновным в убийстве Флойда, обвиняются в том, что они не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь.

Кьюн, Ту Тао и Лейн проходят по статье о преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к нему. Они предстанут перед судом штата позднее. Что касается статьи о нарушении конституционных прав, то здесь речь идёт о преступлении федерального уровня. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.