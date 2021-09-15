Причастные к смерти Флойда полицейские не признали в суде вину в нарушении его прав
Данное преступление относится к числу федеральных. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Фото © ТАСС / АР
Четверо бывших полицейских города Миннеаполис (штат Миннесота) не признали в суде свою вину в нарушении конституционных прав погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет портал Star Tribune.
Как уточняется, Джей-Александер Кьюн и Ту Тао обвиняются в том, что они нарушили права Флойда, не вмешавшись в неправомерную ситуацию. Кроме того, Кьюн, Ту Тао, Томас Лейн и Дерек Шовин, ранее признанный виновным в убийстве Флойда, обвиняются в том, что они не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь.
Кьюн, Ту Тао и Лейн проходят по статье о преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к нему. Они предстанут перед судом штата позднее. Что касается статьи о нарушении конституционных прав, то здесь речь идёт о преступлении федерального уровня. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Напомним, Джордж Флойд погиб весной прошлого года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. Разгневанные жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди стали массово выходить на митинги и шествия.
В июне 2021 года суд признал Шовина виновным и приговорил его к 22,5 года тюрьмы.
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