Боррель обвинил Россию в желании посеять раздор среди стран Евросоюза
При этом глава евродипломатии отметил, что ЕС нужны более предсказуемые отношения с РФ.
Фото © ТАСС / AP
Отношения между Евросоюзом и Россией находятся на самом низком уровне. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где обсуждался доклад по взаимоотношениям с Москвой.
По словам представителя ЕС, причиной этого якобы стали "политические решения, которые принимала Россия". Дипломат добавил, что диалог с Москвой "становится сложным", и отметил, что Евросоюзу нужны более предсказуемые отношения с РФ.
"Россия остаётся нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. <…> Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Всё это дипломатическая работа", — подчеркнул Боррель и признался, что хотел бы "обновить партнёрство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".
Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что Россия якобы стремится "посеять раздор среди стран Евросоюза, избегает переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами". Он призвал Европу быть единой в отношениях с РФ.
Ранее члены Европарламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для "сдерживания" Москвы. После обсуждения документа должно состояться голосование, результаты которого будут известны 16 сентября. Вне зависимости от его исхода документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС. По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить её "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".
В августе Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. По мнению политолога Валерия Коровина, намерение ЕС объясняется обычным цивилизационным высокомерием западных стран, чванством и самомнением. Глава МИД России Сергей Лавров пожалел страны ЕС из-за слов Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан. По мнению российского министра, европейский коллега заботится совершенно не о том, о чём должен.
Комментариев: 0