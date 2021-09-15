Боррель обвинил Россию в желании посеять раздор среди стран Евросоюза

Отношения между Евросоюзом и Россией находятся на самом низком уровне. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где обсуждался доклад по взаимоотношениям с Москвой.

По словам представителя ЕС, причиной этого якобы стали "политические решения, которые принимала Россия". Дипломат добавил, что диалог с Москвой "становится сложным", и отметил, что Евросоюзу нужны более предсказуемые отношения с РФ.

"Россия остаётся нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. <…> Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Всё это дипломатическая работа", — подчеркнул Боррель и признался, что хотел бы "обновить партнёрство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что Россия якобы стремится "посеять раздор среди стран Евросоюза, избегает переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами". Он призвал Европу быть единой в отношениях с РФ.