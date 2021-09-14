В Москве задержали четырёх руферов, залезших на звезду главного здания МГУ
После составления протоколов хулиганов отпустили. Теперь им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Фото © ТАСС / Наталья Гарнелис
Полицейские задержали четырёх руферов, забравшихся в Москве в День города на звезду главного здания МГУ, на них составлены административные протоколы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Полицейские задержали четверых руферов, которые в День города залезли на звезду главного здания МГУ, шпиль которого [имеет высоту] 26 метров. На руферов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.
Как уточняется, все руферы отпущены, им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, ранее сообщалось, что около 20 руферов встретили рассвет на шпиле главного здания МГУ.
Комментариев: 0