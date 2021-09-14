В Москве задержали четырёх руферов, залезших на звезду главного здания МГУ

Полицейские задержали четырёх руферов, забравшихся в Москве в День города на звезду главного здания МГУ, на них составлены административные протоколы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали четверых руферов, которые в День города залезли на звезду главного здания МГУ, шпиль которого [имеет высоту] 26 метров. На руферов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

Как уточняется, все руферы отпущены, им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.