Акции Apple пошли вниз после презентации новых гаджетов
Эксперты объясняют это тем, что инвесторы заранее закладывают в цены позитив.
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Стоимость акций американской компании Apple начала падать после презентации новых гаджетов. В определённый момент бумаги дешевели даже раньше анонса новинок.
Так, согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, падение составило 1,36% (с $150,35 до $147,51). Отметим, что в падении акций компании нет ничего необычно. Эксперты объясняют это тем, что инвесторы заранее закладывают в цены позитив. Рост наблюдался только после презентации Стивом Джобсом первой модели в 2007 году.
Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Лайф также рассказывал, что на своей презентации Apple представила новые планшеты iPad и iPad mini. В продаже они появятся со следующей недели и будут стоить от 24 до 36 тысяч рублей.
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