Акции Apple пошли вниз после презентации новых гаджетов

Стоимость акций американской компании Apple начала падать после презентации новых гаджетов. В определённый момент бумаги дешевели даже раньше анонса новинок.

Так, согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, падение составило 1,36% (с $150,35 до $147,51). Отметим, что в падении акций компании нет ничего необычно. Эксперты объясняют это тем, что инвесторы заранее закладывают в цены позитив. Рост наблюдался только после презентации Стивом Джобсом первой модели в 2007 году.