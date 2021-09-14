Денис Майданов рассказал о программе помощи подросткам в трудоустройстве

Заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов в беседе с Лайфом рассказал о долгосрочной программе содействия занятости молодёжи. Он отметил, что, согласно результатам опроса, из десяти тысяч подростков 76% хотят работать и только 20% могут устроиться.

"В ходе своей избирательной кампании много езжу по своему 122-му округу и посещал многие мероприятия, встречался со многими коллективами и от профессионалов в разных сферах звучит одно и то же: "Нужны молодые кадры". Как часть этой программы, о которой сегодня идёт речь, мы предлагаем трудоустройства подростков", — подчеркнул Майданов.

Он добавил, что подростки 14–18 лет хотят работать внеурочно и в каникулярное время, но не могут устроиться по двум причинам. Во-первых, из-за дефицита вакансий, а во-вторых, из-за слабой информированности о наличии таких вакансий.

"Мы опросили большое количество работодателей. 60% готовы предоставить подросткам работу. Но здесь начинается самое главное — они сталкиваются с большим количеством проблем: юридические ограничения, отсутствие государственной поддержки в этом вопросе. Поэтому они не берут на себя эту нагрузку", — отметил артист.

Майданов рассказал, что сейчас занимается разработкой платформы для трудоустройства подростков, в которой будут собраны проверенные вакансии со всей России. Кроме того, там будет предоставляться бесплатная психологическая и юридическая помощь, а также размещаться образовательный и профориентационный контент. По мнению артиста, для поддержки школьников в этом вопросе необходимо усовершенствовать законодательство в части регулирования трудовой деятельности несовершеннолетних, а также организовать субсидии для трудоустройства и обучения школьников, из которых работодателям будет выплачиваться компенсация затрат. По мнению Майданова, такие меры помогут забрать молодёжь с улицы, защитить от деструктивного влияния, удовлетворить их потребность в заработке и постоянной деятельности.