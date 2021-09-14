На совещание с кабинетом министров, где обсуждались вопросы социально-экономического развития страны, президент пригласил представителей "Единой России". Глава государства подчеркнул, что многие решения по поддержке семей с детьми, военнослужащих, педагогов, а также планы по развитию инфраструктуры и газификации были приняты как раз по инициативе "Единой России". А партия выдвигала эти предложения по итогам встреч депутатов с гражданами.

"И эти предложения вошли, по сути, в народную программу партии", — подчеркнул Владимир Путин.

Часть из этих социальных инициатив уже реализована. Например, различные выплаты семьям с детьми поступили на карты счастливых родителей.

"Знаю, что "Единая Россия", её действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах, тесно работает с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат. Это чрезвычайно важная вещь", — заявил президент.

Он отметил, что при принятии "социальных" законов Госдума всегда выступала солидарно. И необходимо сохранить это ядро в парламенте, на которое можно опираться, решая вопросы подобного рода.

А размах помощи разным категориям граждан действительно поражает. Как напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, поддержка семей с детьми начинается уже с беременности женщин.

"Но поддержка граждан не должна ограничиваться лишь выплатами, важно помочь трудоустроиться, — заявила она на совещании и рассказала о программах переподготовки безработных. — Только в этом году специальные обучающие курсы пройдут почти 170 тысяч человек. Хотела бы поблагодарить "Единую Россию" за конструктивное и продуктивное сотрудничество. Будем и дальше на системной основе продолжать совместную работу, чтобы жизнь наших граждан была комфортной, здоровой, благополучной и безопасной, — сказала вице-премьер на совещании.

А Владимир Путин ещё раз заявил о необходимости выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми.

"Нужно будет согласовать с будущим составом парламента", — подчеркнул он.

Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова на совещании отчитывалась о программах поддержки детей, глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва — об обновлении школ (и не только самих зданий, но и педагогических планов). Следующий выступающий, доктор Денис Проценко, обсуждал с Путиным программу диспансеризации и реабилитации после коронавируса, а также меры поддержки врачей так называемого первичного звена.

Вице-премьер Марат Хуснуллин бодро рапортовал, что показатели по ремонту и строительству дорог в этом году будут перевыполнены, и закончил доклад рассказом про возведение дороги под Брянском, которую местные жители ждали 40 лет.

Александр Новак, заместитель председателя правительства, доложил о программе бесплатной газификации населения, когда газ будут проводить бесплатно до границ участка. По его подсчётам, этой акцией воспользуются жители более трёх миллионов домов в более чем 36 тысячах населённых пунктов. Для удобства граждан заявку на подключение можно подать через специальный сайт и там же получить расчёт стоимости оборудования и установки его в самом доме.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на радость автолюбителям рассказывал об инициативе партии ЕР по отмене обязательного техосмотра, что сбережёт кошелёк автомобилистов.

"Многие вещи можно было бы делать лучше и своевременней. Но в целом правительство неплохо показало себя в период пандемии", — подвёл итог работы кабинета министров и парламента за последний год Владимир Путин.

Он похвалил правительство и депутатов за то, что те энергично, быстро и выверено принимали необходимые решения в непростые времена пандемии.