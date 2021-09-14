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Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму

Глава государства отметил, что российские власти ставят перед собой большие, амбициозные цели.

14 сентября, 14:52
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66443" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Новый состав Госдумы будет утверждать федеральный бюджет на следующие три года — и в этом деле важно сохранить преемственность, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

"Здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций. Мы уже многого добились благодаря такому тесному сотрудничеству, но ещё много задач решить надо, у нас большие, амбициозные планы", — добавил президент.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99-процентной готовности избирательной системы РФ к голосованию.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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