Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму
Фото © kremlin.ru
Глава государства отметил, что российские власти ставят перед собой большие, амбициозные цели.
Новый состав Госдумы будет утверждать федеральный бюджет на следующие три года — и в этом деле важно сохранить преемственность, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".
"Здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций. Мы уже многого добились благодаря такому тесному сотрудничеству, но ещё много задач решить надо, у нас большие, амбициозные планы", — добавил президент.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99-процентной готовности избирательной системы РФ к голосованию.