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"Решения принимались энергично": Путин оценил работу правительства в период пандемии

Президент выразил надежду, что в ситуации, не связанной с кризисами, работа будет выстроена в таком же ключе.

14 сентября, 14:38
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил работу правительства в период пандемии. По его словам, кабмин принимал решение энергично и быстро, хотя некоторые меры и стоило принимать ещё более своевременно.

"Многие вещи можно было бы делать лучше и своевременней. Но в целом правительство неплохо показало себя в период пандемии, в острой её фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решение. Совместно с Госдумой, что важно. Был налажен контакт, ничего не затянулось", — подчеркнул глава государства на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

Путин выразил надежду, что в ситуации, не связанной с кризисами, работа будет выстроена в таком же ключе.

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Ранее в ходе совещания президент призвал сохранить слаженную работу между парламентом и Правительством РФ, поскольку от этого зависит конечный результат действий властей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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