Президент РФ Владимир Путин положительно оценил работу правительства в период пандемии. По его словам, кабмин принимал решение энергично и быстро, хотя некоторые меры и стоило принимать ещё более своевременно.

"Многие вещи можно было бы делать лучше и своевременней. Но в целом правительство неплохо показало себя в период пандемии, в острой её фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решение. Совместно с Госдумой, что важно. Был налажен контакт, ничего не затянулось", — подчеркнул глава государства на совещании с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

Путин выразил надежду, что в ситуации, не связанной с кризисами, работа будет выстроена в таком же ключе.