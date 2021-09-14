Москвич подал в суд на клинику за яйцеклетку от женщины с ожирением
Из-за генетического заболевания у донора эмбрионы в результате погибли.
Фото © Pexels
37-летний москвич подал в суд на центр суррогатного материнства "Ева" в Санкт-Петербурге из-за яйцеклетки от женщины с ожирением. Мужчина требует от клиники возврата денежных средств, пишет Mash.
Одинокий москвич решил завести детей и обратился в центр. Он заключил с ними договор, заплатил 2,5 миллиона рублей и нашёл суррогатную мать. Мужчина приготовился к радостному ожиданию малыша, но в сентябре ему сообщили, что эмбрионы погибли. Оказалось, что яйцеклетка была взята у женщины, страдавшей морбидным ожирением. Эта генетическая болезнь опасна для жизни и передаётся по наследству. Агентство отказалось расторгать договор и возвращать деньги.
В поисках справедливости несостоявшийся отец обратился к адвокату, который доказал, что клиника не имела права даже заключать договор с подзащитным, так как мужчина был одинок. Теперь центр должен вернуть москвичу деньги.
Ранее Лайф сообщал, что соучредителя "Медэко" отправили под домашний арест по делу о "суррогатных детях". Эта мера пресечения избрана новому фигуранту сроком до 20 октября 2021 года. Следователи просили поместить его в СИЗО.
Комментариев: 0